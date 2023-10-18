الإصابات تضرب الهلال قبل استئناف دوري روشن

تلقى نادي الهلال ضربة قوية خلال فترة التوقف الدولية الأخيرة بإصابة ثلاثة لاعبين بارزين ضمن صفوفه قبل استئناف دوري روشن للمحترفين.

وخرج المهاجم البرازيلي نيمار باكيا بسبب إصابة بالركبة وغادر الاستاد متكئاً على عكازين خلال خسارة منتخب بلاده 2 - صفر أمام أوروغواي بتصفيات كأس العالم 2026.

ولم يعلن الاتحاد البرازيلي أو الهلال حتى الآن عن طبيعة الإصابة التي تبدو خطيرة، وسط مخاوف من تعرض نيمار لقطع بالرباط الصليبي وغيابه لأشهر طويلة.

وانضم نيمار لصفوف الهلال هذا الموسم من باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة قياسية للدوري السعودي بلغت 90 مليون يورو (95.22 مليون دولار).

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، الأربعاء، تعرض المدافع حسان تمبكتي لإصابة عضلية غاب بسببها عن الهزيمة الودية 3-1 أمام مالي في البرتغال، الثلاثاء، وفي المباراة نفسها خرج القائد ولاعب الوسط سلمان الفرج في الشوط الأول متأثرًا بإصابة.

ولم يكشف الهلال عن المدة المحتملة لغياب تمبكتي أو الفرج، لكن المدرب جورجي جيسوس يأمل في اكتمال صفوفه سريعًا في ظل المنافسة المحلية الشرسة والرغبة في استعادة لقب دوري أبطال آسيا.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري بفارق نقطة واحدة عن التعاون وأربع نقاط عن النصر والاتحاد والأهلي بعد مرور تسع جولات.

كما يتقاسم الهلال صدارة مجموعته بدوري الأبطال مع نافباهور الأوزبكي بأربع نقاط من مباراتين.