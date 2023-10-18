“الصليبي” ينهي موسم نيمار مع الهلال

أعلن نادي الهلال، الأربعاء، إصابة نجمه البرازيلي نيمار جونيور بقطع في الرباط الصليبي والغضروف.

وأوضح نادي الهلال في بيان أن اللاعب "يجري عملية جراحية لاحقًا، وبرنامج علاجي يتحدّد مدته بعد العملية".

وتعرض نيمار للإصابة خلال مباراة البرازيل أمام منتخب أوروغواي، فجر الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

وظهر وهو يمسك قدمه ويتألم بشدة، قبل أن يخرج من الملعب على نقالة ونقل إلى المستشفى لإجراء المزيد من الفحوصات.

وانضم نيمار لصفوف الهلال هذا الموسم من باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة قياسية للدوري السعودي بلغت 90 مليون يورو (95.22 مليون دولار).