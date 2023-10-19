تبرع مالي ودقيقة حداد.. اتحاد الكرة والأندية في مصر يدعمون فلسطين

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم وعدد من الأندية هناك دعمها الكامل للشعب الفلسطيني في ظل العدوان الإسرائيلي الذي يتعرض له.

وأصدر اتحاد الكرة المصري بيانًا قال فيه إن مجلس الإدارة وجه بالوقوف دقيقة حداد في جميع مسابقاته المحلية لمدة 3 أيام، تضامنًا مع الشعب الفلسطيني ضد ما حدث من تجاوزات واعتداءات وحشية على أهالي غزة.

وأضاف "يعلن مجلس الإدارة تأييده الكامل لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي في كل ما يتخذه من قرارات لدعم القضية الفلسطينية والحفاظ على الأمن القومي المصري".

الأهلي يتبرع بعائد مباراة سيمبا

من جانبه، أعلن النادي الأهلي المصري الحداد على أرواح الشهداء في فلسطين، مجددا رفضه القاطع للموقف غير العادل بالمرة والصمت الدولي المخيب للآمال تجاه ما يحدث للأشقاء.

وذكر نادي القلعة الحمراء في بيان رسمي أنه "يبدي أسفه وحزنه لما يتعرض له الأبرياء والأطفال والشيوخ والنساء. ويطالب كل المجتمعات الإنسانية بألا تقف مكتوفة الأيدي تجاه هذا العدوان الظالم والغاشم، خاصة أن المشاهد على أرض الواقع كشفت أكاذيب المحتل وداعميه".

وأضاف البيان "يؤكد النادي الأهلي مجددا على التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني حتى يستعيد حقوقه المشروعة وأراضيه. عاشت فلسطين حرة".

وفي بيان آخر، أشار الأهلي إلى أن مجلس إدارة النادي قرر تخصيص عائد مباراة الفريق ضد سيمبا التنزاني المقرر لها الثلاثاء المقبل بإستاد القاهرة في إياب دور الثمانية لبطولة الدوري الأفريقي لصالح "الأشقاء في فلسطين".

قرارات مجلس ادارة النادي اليوم 🔴 pic.twitter.com/7wu0hf9hvh — ‏النادي الأهلي (@AlAhly) October 18, 2023

وأعلن الأهلي أن مجلس الإدارة قرر بعد اجتماعه الطارئ إيقاف البث على كافة المنصات الرسمية للنادي والموقع الرسمي وكذلك قناته التليفزيونية لمدة يوم، تضامنا مع فلسطين، ورفضا للعدوان الظالم الذي يتعرضون له.

وقرر المجلس في اجتماعه دعوة أعضاء الأهلي في كافة فروع النادي الأربعة للتبرع بالدم لصالح إخوتنا في فلسطين.

كما قرر الأهلي ارتداء كل فرق النادي الرياضية شارات سوداء في جميع الملاعب، حدادًا على أرواح الشهداء في فلسطين.

دعم معنوي

في المقابل، اكتفى نادي الزمالك بوضع علم فلسطين على شعاره الرسمي بصفحته عبر موقع "فيس بوك"، فيما كتب الحساب الرسمي للاتحاد السكندري عبر الموقع ذاته "فلسطين في القلب"، ونشر صورة للعلم الفلسطيني.

من جانبه، أعلن النادي المصري البورسعيدي أن "مجلس الإدارة يتابع بمزيد من القلق تطورات العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني الشقيق".

وأوضح في بيان أنه "يجدد التأكيد على موقفه الداعم والمتضامن مع الشعب الفلسطيني الصامد على أرضه، كموقف ينسجم مع موقف مصر الثابت الداعم للحقوق الفلسطينية".