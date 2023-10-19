“أسوأ لحظة في حياتي”.. أول تصريح من نيمار بعد إصابة الصليبي

عبر البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم الهلال، عن حزنه بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة، الأمر الذي قد ينهي موسمه.

وكتب نيمار، عبر حسابه على موقع "إنستجرام" صباح اليوم الخميس، "إنها لحظة حزينة للغاية، الأسوأ في حياتي".

وأضاف النجم البرازيلي "أعلم أنني قوي، لكن هذه المرة أحتاج لدعم عائلتي وأصدقائي، لأنه ليس من السهل أن تتعرض لإصابة، وتخضع لعملية جراحية، ثم تصاب مجددا بعد 4 أشهر فقط".

واختتم نيمار رسالته بالقول "لدي إيمان، وأترك الأمر في يد الله".

وأعلن الهلال في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء إصابة نيمار بقطع في الرباط الصليبي، دون الكشف عن مدة غيابه عن الملاعب.

وذكر الهلال في بيان عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أن الفحوصات الطبية أوضحت تعرّض نيمار لقطع في الرباط الصليبي والغضروف، على أن يجري عملية جراحية لاحقًا، وبرنامج علاجي يتحدّد مدته بعد العملية.

وجاءت إصابة نيمار خلال الشوط الأول من مباراة منتخب البرازيل ضد نظيره أوروجواي التي أقيمت فجر الأربعاء ضمن الجولة الرابعة لحساب تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.