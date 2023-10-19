9 منتخبات تأهلت.. تفاصيل الصراع على بطاقات “يورو 2024” قبل جولتي الحسم

قاربت التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024" على النهاية، حيث دخلت المنافسات مرحلة الحسم قبل جولتين فقط من النهاية.

وتقام نهائيات كأس أمم أوروبا على الأراضي الألمانية الصيف المقبل.

ورغم تبقي جولتين على نهاية التصفيات، إلا أن 9 منتخبات ضمنت تذكرة التأهل إلى "يورو 2024".

المنتخبات التسعة هي: ألمانيا (صاحب الضيافة) وإنجلترا وأسكتلندا وإسبانيا وفرنسا والبرتغال وتركيا وبلجيكا والنمسا.

وتختتم التصفيات بإقامة الجولتين التاسعة والعاشرة نوفمبر المقبل، علمًا بأنه يصعد صاحبا المركزين الأول والثاني فقط.

ويتأهل 12 منتخبًا إلى الملحق الذي يقام مارس المقبل، ويتم توزيعها عبر 3 مسارات، يتأهل من كل مسار منتخب، ليكمل عقد المنتخبات الـ24 المشاركة في النهائيات.

وفيما يلي موقف كل مجموعة قبل جولتي الحسم:

المجموعة الأولى

تأهل منتخبا إسبانيا وأسكتلندا رسميا للنهائيات من خلال تلك المجموعة، التي مازال التنافس على صدارتها قائما بينهما.

تتوجه إسبانيا إلى قبرص ثم تستضيف جورجيا، بينما تحل اسكتلندا ضيفة على جورجيا في تبليسي، قبل أن تستضيف النرويج بملعب (هامبدن بارك).

من المقرر أن تخوض جورجيا الملحق المؤهل ليورو 2024، بالنظر إلى تصنيفها في بطولة دوري الأمم الأوروبية وصدارتها لمجموعتها بالقسم الثالث للمسابقة القارية في نسختها الأخيرة (موسم 2022 / 2023)، لتصعد للقسم الثاني بالبطولة في النسخة المقبلة.

وتعتبر النرويج واحدة من العديد من المنتخبات التي سيتعين عليها انتظار جميع النتائج الأخرى بالتصفيات لمعرفة ما إذا كان بإمكانها التأهل إلى الملحق.

المجموعة الثانية

بينما تأهل منتخب فرنسا رسميا لنهائيات الأمم الأوروبية بعدما ضمن صدارة المجموعة، فإنه لايزال أمام منتخب هولندا الكثير من العمل للقيام به للصعود للبطولة التي توج بها عام 1988.

اجتاز منتخب هولندا عقبة نظيره اليوناني بصعوبة بالغة، حيث فاز بهدف لقائده فيرجل فان دايك من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة يوم الإثنين الماضي، ليصبح في المركز الثاني برصيد 12 نقطة من 6 مباريات، ليتعين عليه الفوز على أيرلندا بالعاصمة الهولندية أمستردام لضمان الحصول على وصافة المجموعة والتأهل للنهائيات.

رغم ذلك، لا يزال بإمكان منتخب اليونان، صاحب المركز الثالث حاليا بـ12 نقطة أيضا من 7 لقاءات، أيضا الوصول لأمم أوروبا 2024 مباشرة، بعد أن ضمن مكانا في الملحق على الأقل.

في الواقع، نظرا لنظام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) المعقد القائم على التصنيف العام لدوري الأمم، لا يزال منتخب أيرلندا، صاحب المركز الرابع برصيد 6 نقاط من 7 لقاءات، غير بعيد نظريا عن المنافسة بالتواجد في الملحق، بل ويمكن أن يعزز آماله الضئيلة في الصعود حال خسارته، وليس فوزه، في مباراته أمام هولندا في 18 نوفمبر القادم، إذا ظهرت نتائج أخرى.

المجموعة الثالثة

ضمن منتخب إنجلترا صعوده للنهائيات رسميا، قبل خوض لقائيه الأخيرين بالتصفيات، عقب فوزه الثمين والمستحق 3 / 1 على ضيفه منتخب إيطاليا بملعب (ويمبلي) أول أمس الثلاثاء.

وتتواجد إنجلترا على القمة بـ16 نقطة من 6 مباريات، بفارق 3 نقاط أمام أقرب ملاحقيها أوكرانيا، التي خاضت 7 لقاءات، وتحتل إيطاليا المركز الثالث بـ10 نقاط من 6 مباريات.

ومازال منتخب إيطاليا يمتلك مصيره في يده من أجل التأهل، ففي حال فوزه على مقدونيا الشمالية في مباراته القادمة، سينقض حينها على الوصافة، ويصبح التعادل مع أوكرانيا في مباراتهما بالجولة الأخيرة في مدينة ليفركوزن الألمانية في 20 من الشهر القادم كافيا للمنتخب الأزرق من أجل الصعود للمسابقة والدفاع عن لقبه الذي حققه في النسخة الماضية.

وفي كل الأحوال، فقد ضمن المنتخب الإيطالي مكانا في الملحق حال لم يحقق التعادل في تلك المباراة .

المجموعة الرابعة

صعد منتخب تركيا رسميا للنهائيات، لكن يبدو أن السباق للانضمام إليها يبدو ناريا خلال الجولتين الأخيرتين بالمجموعة.

وتتواجد ويلز في الوصافة بـ10 نقاط، بفارق الأهداف أمام كرواتيا، صاحبة المركز الثالث بنفس الرصيد، وتحتل أرمينيا المركز الرابع بسبع نقاط، لتمتلك هي الأخرى أملا في الصعود.

وربما تحسم ويلز التأهل في الجولة القادمة، حال فوزها على أرمينيا في يريفان وتعرضت كرواتيا لهزيمة غير متوقعة خارج أرضها أمام لاتفيا.

يمكن أن يستمر التنافس نحو التأهل للجولة الأخيرة، التي تشهد مواجهة بين ويلز وضيفتها تركيا في كارديف، ولقاء كرواتيا مع ضيفتها أرمينيا في زغرب يوم 21 نوفمبر القادم.

ومع ذلك، ضمنت كرواتيا مكانا في الملحق إذا لم تتأهل تلقائيا.

المجموعة الخامسة

تبدو الأمور متشابكة ومعقدة تماما في تلك المجموعة، حيث تمتلك 4 منتخبات حظوظا في التأهل ليورو 2024.

وتتصدر ألبانيا المجموعة برصيد 13 نقطة من 6 لقاءات، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيها التشيك، التي لعبت نفس العدد من المواجهات، وتحتل بولندا المركز الثالث بعشر نقاط من 7 مباريات، بفارق نقطة أمام مولدوفا، صاحبة المركز الرابع من 6 لقاءات.

وستتأهل ألبانيا رسميا إذا تجنبت الخسارة أمام مولدوفا في مباراتهما المقبلة أو إذا خسرت بولندا، التي يتبقى لها مباراة واحدة، أمام ضيفتها التشيك في الجولة الأخيرة.

وستصعد التشيك للنهائيات حال فوزها على بولندا، وتعثر مولدوفا أمام ألبانيا.

وتنتظر مولدوفا مباراتين متبقيتين، ومن الناحية الواقعية، ستحتاج إلى الفوز بهما للتمسك بآمالها في المنافسة على الصعود.

ورغم تواجدها في ذيل الترتيب بنقطة واحدة فقط من 7 مباريات، فإن منتخب جزر فاروه قد يجد نفسه في الملحق اعتمادا على نتائج المباريات الأخرى بالتصفيات.

المجموعة السادسة

تأهل منتخبا النمسا وبلجيكا رسميا عن تلك المجموعة للنهائيات.

وتقرر إلغاء مباراة بلجيكا ضد السويد على ملعب (الملك بودوان) يوم الثنين خلال فترة الراحة بين الشوطين، وذلك بعد مقتل شخصين بالرصاص في العاصمة البلجيكية بروكسل، ولم يتم تأكيد ما إذا كان سيتم إعادة اللقاء أو استئنافه أم لا.

ومن الناحية النظرية، يبدو منتخب أذربيجان، صاحب المركز الرابع بالمجموعة، غير بعيد عن المنافسة في الصعود للملحق، في حين أن منتخب إستونيا، (متذيل الترتيب) بنقطة واحدة، هو المنتخب الأعلى تصنيفا بتلك المجموعة في دوري الأمم الأوروبية.

المجموعة السابعة

أهدر منتخب المجر (المتصدر) برصيد 14 نقطة من 6 مباريات حاليا، فرصة التأهل رسميا في الجولة الماضية، التي شهدت تعادله بصعوبة بالغة 2 / 2 مع مضيفه منتخب ليتوانيا.

ويحتاج منتخب المجر للحصول على نقطة واحدة في مباراته القادمة خارج ملعبهم أمام بلغاريا للتأهل رسميا للنهائيات.

وسيتأهل منتخب صربيا، صاحب المركز الثاني بـ13 نقطة من 7 لقاءات، حال تعثر منتخب الجبل الأسود، الذي يحتل المركز الثالث بثماني نقاط من 6 لقاءات، أمام ضيفه منتخب ليتوانيا في الجولة المقبلة.

وربما يحسم المنتخب الصربي الأمر لمصلحته دون النظر لنتائج الآخرين بالمجموعة، حال فوزه في الجولة الأخيرة على ضيفه منتخب بلغاريا (متذيل الترتيب).

ويمتلك المنتخب البلغاري آمالا ضئيلة في التأهل للملحق، لكن صربيا ضمنت مكاناً به إذا احتاجت إليه، بعدما تصدرت مجموعتها في دوري الأمم الأوروبية.

المجموعة الثامنة

تتقاسم سلوفينيا، التي فازت على أيرلندا الشمالية في بلفاست مساء أول أمس الثلاثاء، والدنمارك الصدارة حاليا برصيد 19 نقطة، بفارق 4 نقاط أمام كازاخستان، صاحبة المركز الثالث، مع تبقي جولتين على النهاية.

وسيكون الفائز من لقاء الدنمارك وضيفه المنتخب السلوفيني بالجولة المقبلة، صاحب بطاقة التأهل الأولى عن تلك المجموعة إلى (يورو 2024)، وربما يصعد المنتخبان معا عقب تلك المباراة، حال تعثر كازاخستان أمام ضيفه منتخب سان مارينو بنفس الجولة.

سيخوض منتخب فنلندا، صاحب المركز الرابع بـ12 نقطة، الأدوار الفاصلة، وهو الطريق المحتمل أيضا لكازاخستان.

المجموعة التاسعة

يتصدر منتخب رومانيا الترتيب بـ16 نقطة من 8 مباريات، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه منتخب سويسرا، الذي لعب 7 لقاءات، وتحتل إسرائيل، التي ضمنت مكانا في الملحق على الأقل، المركز الثالث بـ11 نقطة من 6 مواجهات، قبل أن تخوض مباراتها المؤجلة ضد ضيفتها سويسرا في 15 نوفمبر المقبل.

وتصعد سويسرا للنهائيات إذا فازت في المباراتين المقبلتين، بينما تتأهل رومانيا إذا خسرت سويسرا في تل أبيب، ثم فازت هي نفسها على إسرائيل في 18 نوفمبر القادم.

ومن المقرر أن تلعب رومانيا مع ضيفتها سويسرا في الجولة الأخيرة بالمجموعة، في حين لم تتم إعادة جدولة مباراة إسرائيل المؤجلة الأخرى ضد مضيفتها كوسوفو.

المجموعة العاشرة

تأهلت البرتغال للنهائيات رسميا بصفتها متصدرة المجموعة، محققة العلامة الكاملة حتى الآن، عقب فوزها في جميع المباريات الثماني التي خاضتها في التصفيات حتى الآن.

وربما يصعد منتخب سلوفاكيا، صاحب الوصافة برصيد 16 نقطة، بفارق 5 نقاط أمام منتخب لوكسمبورج، صاحب المركز الثالث، إذا تجنب الخسارة أمام ضيفه منتخب أيسلندا في الجولة القادمة.

ومن المرجح أن تخوض لوكسمبورج الملحق برفقة منتخب البوسنة والهرسك، صاحب المركز الخامس، في ظل تقلص حظوظها في الصعود تلقائيا.