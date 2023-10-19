استبعاد سعودي إيراني في قضية الاتحاد وسباهان

كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أنه استبعد سعوديًا وإيرانيًا من لجنة الانضباط، التي تنظر قضية مباراة الاتحاد وسباهان أصفهان في دوري أبطال آسيا، لاتخاذ قرار بشأنها.

وقال الماليزي داتو ويندسور جون، الأمين العام للاتحاد الآسيوي، في تصريحات لصحيفة "الرياضية"، اليوم الخميس إن الاتحاد قرر استبعاد الإيراني جاهانجير باجلاري رئيس لجنة الانضباط، والسعودي بندر الحميداني عضو اللجنة، من مناقشة قضية الاتحاد وسباهان، نظرًا لتضارب المصالح للطرفين في القضية المنظورة حاليًّا.

وأضاف الأمين العام للاتحاد الآسيوي "من الطبيعي استبعاد أي شخص من اللجنة له مصلحة من جانب الطرفين".

وبسؤاله عن الموعد المتوقع لحسم القضية، أوضح ويندسور أن لجنة الانضباط هي من لديها توقيت الإعلان عن قرار أزمة مباراة الاتحاد وسباهان بعد الحصول على جميع المعلومات التي تحتاجها من أجل حسم الجدل.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أعلن في بيان رسمي أمس الأربعاء تشكيل جديد للجنة الانضباط، وضمت جاهانجير باجلاري من إيران، رئيسًا، وشين روي من الصين، نائبًا للرئيس، والأعضاء كينجو هاريما من اليابان، وساران ناداراجاه من ماليزيا، وإسماعيل زميل رشيد من المالديف، وجيليرمو إيروي جونيور من الفلبين، والسعودي بندر الحميداني، وسعيد محمد الحوطي من الإمارات.

وكان من المقرر أن يحل الاتحاد ضيفًا على سباهان يوم 2 أكتوبر الجاري ضمن الجولة الثانية لحساب المجموعة الثالثة من دوري أبطال آسيا، لكن المباراة أُلغيت بقرار من الاتحاد الآسيوي بعد وضع الجانب الإيراني مجسمًا سياسيًا مسيئًا.

ومن المقرر أن يعلن الاتحاد الآسيوي مصير مباراة الاتحاد وسباهان، قبل الجولة الثالثة المقررة الإثنين المقبل.

ويأتي الاتحاد في المركز الثاني ضمن المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، متخلفًا بفارق نقطة واحدة عن القوة الجوية العراقي الذي لعب مباراتين.

ويلعب الاتحاد ضد القوة الجوية في جدة يوم الإثنين المقبل ضمن الجولة الثالثة من المجموعة.