منسق عملية السلام بالشرق الأوسط يحذر من خطورة الوضع في غزة

حذر منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط من خطورة التصعيد في قطاع غزة واتساعها.

جاء ذلك في كلمة المنسق الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند التي ألقاها أمس، خلال الجلسة التي عقدها مجلس الأمن الدولي حول الوضع في الشرق الأوسط عبر تقنية الفيديو.

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وبين وينسلاند أن السبيل الوحيد لوقف إراقة الدماء ومنع تكرارها هو تمهيد الطريق نحو حل سياسي طويل الأمد، بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقات السابقة.

وطالب المنسق بالسماح لوصول المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة دون قيود، داعياً الجميع ببذل جهود لإنهاء الأعمال العدائية ومنع أي توسع إضافي للصراع في المنطقة.

ويشن الاحتلال الاسرائيلي عمليات قصف مركزة وعنيفة على قطاع غزة برًا وبحرًا وجوًا، ما تسبب في استشهاد قرابة 3500 بينهم المئات من الأطفال وأكثر من 12 ألف جريح حتى اليوم، بجانب دمار هائل في البنية التحتية.

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ويفرض الاحتلال الإسرائيلي حصار شامل على قطاع غزة بعد قطع المياه والكهرباء عن القطاع، ويمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين والمرضى داخل غزة.