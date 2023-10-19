ركن القهوة السعودية يجذب أنظار رواد معرض “صنع في السعودية”

جذب ركن القهوة السعودية أنظار رواد معرض "صنع في السعودية" في نسخته الثانية، والذي تستضيفه هيئة تنمية الصادرات السعودية في مدينة الرياض تحت شعار "الصنعة سعودية"، خلال الفترة من 16 إلى 19 أكتوبر الجاري.

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وظهر ركن القهوة السعودية بشكل لافت ومميز في المعرض من خلال استقباله للزوار والترحيب بهم، حيث تضمن الركن استعراضًا لبروتوكولات المجلس العربي السعودي الأصيل، وكيفية تحميص وتحضير القهوة، إضافةً إلى بعض أصناف التمور التي تقدم مع القهوة.

وخلال حديثه لقناة الإخبارية، سلط أسامة العوام، أحد المختصين في القهوة؛ الضوء على القهوة السعودية بوصفها منتجًا ثقافيًا مميزاً للمملكة منذ ما يزيد عن 300 عام، عبر زراعتها في مزارع البُن المرتكزة بمناطق جازان وعسير والباحة مرورًا بتجهيزها إلى طرق تقديمها.

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كما تطرق العوام إلى منافسة القهوة السعودية محليًا وعالميًا باعتبارها منتجًا مميزًا قادرًا على المنافسة بالأسواق العالمية، لافتًا إلى أن المشاركة بالمعرض هامة وأساسية للترويج للقهوة السعودية عالميًا، موضحًا أن شركات صينية وبريطانية أبدت اهتمامًا باستيراد القهوة السعودية.

وأشار العوام في معرض حديثه، إلى ارتباط القهوة الوثيق بالإرث الثقافي للمملكة، موضحًا أن أنواعًا من القهوة السعودية أطلق عليها أسماء وردت في أبيات الشعر.

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