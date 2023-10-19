تستأنف منافسات دوري روشن للمحترفين بانطلاق الجولة العاشرة من المسابقة غدًا الجمعة.

وتوقفت منافسات دوري روشن خلال الأيام الماضية بسبب فترة الأجندة الدولية، حيث خاض منتخب السعودية مباراتين وديتين بمعسكره في البرتغال ضد نيجيريا ومالي، وخسر في كل منهما.

وبعد نهاية الجولة التاسعة من المسابقة، تصدر الهلال جدول الترتيب برصيد 23 نقطة، حيث يتفوق على التعاون، أقرب ملاحقيه، بفارق نقطة واحدة.

ويأتي الاتحاد حامل اللقب في المركز الرابع برصيد 19 نقطة، فيما يسبقه النصر بفارق الأهداف فقط.

وتقام مباريات الجولة العاشرة على مدار الأيام الثلاثة المقبلة، الجمعة، والسبت، والأحد.

وتذاع المباريات التسع للجولة عبر شبكة قنوات SSC، التي تملك حقوق بث مباريات المسابقة هذا الموسم.

مواعيد مباريات الجولة العاشرة من دوري روشن

الجمعة 20 أكتوبر

الساعة 06:00 مساءً.. التعاون والاتحاد.

الساعة 06:00 مساءً.. الأخدود والفيحاء.

الساعة 09:00 مساءً.. الهلال والخليج.

الساعة 09:00 مساءً.. الفتح وأبها.

السبت 21 أكتوبر

الساعة 06:00 مساءً.. النصر وضمك.

الساعة 06:00 مساءً.. الحزم والرائد.

الساعة 09:00 مساءً.. الأهلي والوحدة.

الساعة 09:00 مساءً.. الشباب والطائي.

الأحد 22 أكتوبر

الساعة 06:00 مساءً.. الرياض والاتفاق.