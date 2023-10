قوات الاحتلال الإسرائيلي تستقبل أول شحنة مدرعات من أميركا

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن وصول أول طائرة شحن أميركية تحمل مركبات مدرعة لتدعيم صفوفه بعد الخسائر التي وقعت جراء العملية العسكرية التي أطلقتها الفصائل الفلسطينية تحت اسم "طوفان الأقصى".

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية، في بيان لها عبر موقع "إكس" (تويتر سابقًا): "استقبلت وزارة الدفاع الإسرائيلية مؤخرًا طائرة شحن من الولايات المتحدة تحمل الشحنة الأولية من المركبات المدرعة المخصصة للاستخدام من قبل القوات. ويتم نقلها إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي لتحل محل المركبات التي تضررت خلال الحرب".

