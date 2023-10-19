قوات الاحتلال الإسرائيلي تستقبل أول شحنة مدرعات من أميركا

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن وصول أول طائرة شحن أميركية تحمل مركبات مدرعة لتدعيم صفوفه بعد الخسائر التي وقعت جراء العملية العسكرية التي أطلقتها الفصائل الفلسطينية تحت اسم "طوفان الأقصى".

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية، في بيان لها عبر موقع "إكس" (تويتر سابقًا): "استقبلت وزارة الدفاع الإسرائيلية مؤخرًا طائرة شحن من الولايات المتحدة تحمل الشحنة الأولية من المركبات المدرعة المخصصة للاستخدام من قبل القوات. ويتم نقلها إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي لتحل محل المركبات التي تضررت خلال الحرب".

The Israel Ministry of Defense recently received a cargo plane from the United States, carrying the initial shipment of armored vehicles designated for use by the Israel Defense Forces (IDF). They are being transferred to the IDF to replace vehicles damaged during the war. pic.twitter.com/4mweS5dQpz — Ministry of Defense (@Israel_MOD) October 19, 2023

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، الخميس، إن طائرة شحن أمريكية تحمل أول شحنة من سيارات الجيب المدرعة للجيش الإسرائيلي هبطت، اليوم الخميس، في مطار بن غوريون في تل أبيب.

وكانت الولايات المتحدة، تعهدت بمد قوات الاحتلال الإسرائيلي بما يلزمه خلال حربه ضد الفصائل الفلسطينية، وأرسلت حاملة طائرات وبوارج بحرية إلى المنطقة خوفًا من اتساع الصراع ودخول أطراف أخرى في الحرب.

اقرأ أيضًا: الصحة الفلسطينية: 3785 شهيداً وأكثر من 13 ألف جريح منذ بداية العدوان على غزة

وأعلنت الولايات المتحدة الأميركية أنها تدعم إسرائيل بكل السبل، وقام وزير خارجيتها بزيارة تل أبيب مرتين، بينما قام الرئيس الأمريكي جو بايدن بزيارة أخرى لتأكيد دعم واشنطن لإسرائيل.