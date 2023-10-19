وسائل إعلام مصرية: فتح معبر رفح مع غزة غدًا الجمعة

أفادت فضائية "القاهرة" الإخبارية، اليوم الخميس، بأن معبر رفح الواصل بين مصر وقطاع غزة، سيتم فتحه غدًا الجمعة بعد جهود مصرية حثيثة، وذلك نقلاً عن مصادر وصفتها بإنها "رفيعة المستوى".

ولم تكشف القناة المحلية، ما إذا كانت سيتم إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة المحاصر فقط، أم أنه سيسمح للأجانب بالعبور إلى مصر.

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بدورها، علقت منظمة الصحة العالمية، على الأنباء الواردة بشأن فتح معبر رفح لمرور المساعدات الإنسانية والعلاجية العاجلة إلى القطاع المحاصر، قائلة، إنه من غير المؤكد فتح معبر رفح أمام المساعدات الإنسانية غدًا الجمعة.

وكانت الرئاسة المصرية أعلنت فجر اليوم الخميس أن الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والأمريكي جو بايدن اتفقا خلال مكالمة هاتفية على "إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح بشكل مستدام".

معبر رفح

ويمثل معبر رفح المنفذ الرئيسي والوحيد المتبقي لسكان قطاع غزة على العالم الخارجي، لا سيما بعد أن أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي جميع المنافذ الستة، وقطعت إمدادات المياه والكهرباء، ومنعت وصول الغذاء والمساعدات الإنسانية والعلاجية إلى القطاع منذ 7 أكتوبر الجاري.

هذا وتنتظر آلاف الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية الإذن بدخولها إلى غزة، مع تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع المحاصر.