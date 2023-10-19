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النصر يوقع رسميا مع نجل كريستيانو رونالدو

19 أكتوبر 2023 · < 1 minutes
كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو

ذكر تقرير إخباري اليوم الخميس أن إدارة نادي النصر السعودي وقعت رسميا اليوم مع البرتغالي جونيور نجل الأسطورة كريستيانو رونالدو قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لضمه إلى الفئات العمرية بالنادي رسميا.

وأوضحت وكالة الأنباء الألمانية أن النصر أدرج الموهبة جونيور ضمن كشوفات البراعم تحت 13 و15 عاما، وذلك بعد السماح للمقيمين بالمشاركة، وسيرتدي القميص رقم "7" أسوة بوالده قائد فريق النصر.

وينتظر أن يدشن جونيور مشواره مع النصر ويخوض أول مباراة له مع براعم النصر غدا الجمعة، في مواجهة فريق القادسية على ملعب حرس الحدود ضمن افتتاحية مشواره في دوري البراعم تحت 13 عاما.