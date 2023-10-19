النصر يوقع رسميا مع نجل كريستيانو رونالدو

ذكر تقرير إخباري اليوم الخميس أن إدارة نادي النصر السعودي وقعت رسميا اليوم مع البرتغالي جونيور نجل الأسطورة كريستيانو رونالدو قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لضمه إلى الفئات العمرية بالنادي رسميا.

وأوضحت وكالة الأنباء الألمانية أن النصر أدرج الموهبة جونيور ضمن كشوفات البراعم تحت 13 و15 عاما، وذلك بعد السماح للمقيمين بالمشاركة، وسيرتدي القميص رقم "7" أسوة بوالده قائد فريق النصر.

🎬 نجومنا قرروا مفاجأة زميلهم نجم #النصر كريستيانو رونالدو والاحتفاء بأرقامه القياسية 🤩 pic.twitter.com/IdpwzcoNuQ — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) October 19, 2023

وينتظر أن يدشن جونيور مشواره مع النصر ويخوض أول مباراة له مع براعم النصر غدا الجمعة، في مواجهة فريق القادسية على ملعب حرس الحدود ضمن افتتاحية مشواره في دوري البراعم تحت 13 عاما.