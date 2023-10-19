سفيرة إسرائيل لدى تركيا تغادر البلاد

قالت قناة إن.تي.في التركية التلفزيونية ووسائل إعلام أخرى اليوم الخميس إن إيريت ليليان سفيرة إسرائيل لدى أنقرة غادرت تركيا مع الدبلوماسيين الإسرائيليين الآخرين.

وأحجمت السفارة الإسرائيلية عن التعليق على التقارير.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أصدر مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تحذيرا من السفر إلى تركيا، مشيرا إلى مخاوف من استهداف الغاضبين بسبب الصراع في غزة للإسرائيليين.

كما حث المجلس الإسرائيليين في تركيا على المغادرة في أقرب وقت ممكن. وبعد التحذير أعلنت شركات الطيران الإسرائيلية عن ترتيب رحلات جوية من إسطنبول في وقت متأخر من أمس الأربعاء للإسرائيليين الذين يرغبون في مغادرة تركيا.