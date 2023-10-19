القيادة تعزي رئيس جمهورية فنلندا في وفاة السيد مارتي أهتيساري رئيس الجمهورية الأسبق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس ساولي نينستو رئيس جمهورية فنلندا، في وفاة السيد مارتي أهتيساري رئيس الجمهورية الأسبق.

وقال الملك المفدى:"تلقينا نبأ وفاة رئيس جمهورية فنلندا الأسبق السيد مارتي أهتيساري، ونُعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، متمنين ألا تروا أي سوء أو مكروه".

بدوره، بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس ساولي نينستو رئيس جمهورية فنلندا، في وفاة السيد مارتي أهتيساري رئيس الجمهورية الأسبق.

وقال ولي العهد: "تلقيت نبأ وفاة رئيس جمهورية فنلندا الأسبق السيد مارتي أهتيساري، وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، متمنياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء".