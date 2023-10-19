الرئيس الاحتياطي الفدرالي: التضخم بالولايات المتحدة مرتفع للغاية وربما تدعو الضرورة لخفض النمو ‏الاقتصادي

أقر رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول بوجود إشارات على هدوء حدة ‏التضخم في الولايات المتحدة خلال الآونة الأخيرة، مؤكداً أن هذا التباطؤ ‏المرحب به في معدل التضخم ليس كافياً للوقوف على اتجاه واضح للأسعار، ‏مضيفاً أن الفدرالي حاسم بشأن تعهده بخفض التضخم إلى المستهدف 2%. ‏

وأضاف باول في خطاب أمام النادي الاقتصادي بنيويورك: "التضخم مرتفع للغاية، ‏وعندما تصدر العديد من البيانات على مدار عدة أشهر، فإنها ستكون بمثابة بداية ‏فقط لبناء الثقة في أن التضخم يتحرك نحو الهبوط وصولاً إلى المستهدف المحدد ‏من جانب الفدرالي".‏

وأشار إلى أن البيانات لا تزال تلمح بأن عودة التضخم إلى المستهدف 2 % ‏سوف تستغرق بعض الوقت في بيئة نمو أكثر تباطؤاً وبعض التراجع في سوق ‏العمل.‏