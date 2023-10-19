البنتاغون: لا إصابات بمحاولة استهداف الحوثي لسفينة عسكرية أمريكية قرب اليمن

قال مسؤول أمريكي اليوم الخميس إن سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية كانت مبحرة قرب اليمن اعترضت العديد من المقذوفات.

وواشنطن في حالة تأهب قصوى تحسبا لنشاط الجماعات المدعومة من إيران مع تصاعد التوتر الإقليمي خلال الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

وقال المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إنه لم تقع إصابات في حين تسنى إسقاط عدد من المقذوفات، بما في ذلك طائرات مسيرة، قرب المدمرة كارني.

ولم يتضح ما الذي كانت تستهدفه الصواريخ على وجه التحديد.

وأرسلت الولايات المتحدة قوة بحرية كبيرة إلى الشرق الأوسط الأسبوع الماضي تشمل حاملتي طائرات وسفن دعم لهما ونحو 2000 من مشاة البحرية.