رئيس كاف يعقد مؤتمرا صحفيا للكشف عن كأس الدوري الأفريقي

يعقد باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، مؤتمراً صحفياً بعد ظهر الجمعة بالعاصمة التنزانية دار السلام للكشف عن الكأس الرسمية للنسخة الأولى لبطولة الدوري الأفريقي.

وذكر كاف عبر موقعه الرسمي، الخميس، أن موتسيبي سيعقد مؤتمراً صحفياً قبل انطلاق المباراة الأولي لبطولة الدوري الأفريقي التي ستجمع سيمبا التنزاني والأهلي المصري بدار السلام.

وقال إن المؤتمر الصحفي سيحضره عدد من اساطير ونجوم كرة القدم السابقين بالقارة السمراء.

وفي باقي مباريات دور الثمانية من البطولة، يلتقي بترو أتلتيكو الأنجولي مع صن داونز الجنوب أفريقي ويلعب الترجي التونسي مع مازيمبي من الكونغو الديمقراطية، فيما يواجه الوداد البيضاوي المغربي فريق أنيمبا النيجيري.