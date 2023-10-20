عودة الدوري الإنجليزي.. ليفربول يواجه إيفرتون.. وديربي لندني بين تشيلسي وأرسنال

تعود منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز للواجهة مرة أخرى، وذلك بعد نهاية التوقف الدولي، من خلال منافسات الجولة التاسعة من المسابقة.

وتفتتح مباريات الجولة غدا السبت بديربي "ميرسيسايد" بين ليفربول وجاره إيفرتون على ملعب "أنفيلد"، حيث يسعى رفاق المصري محمد صلاح إلى تعويض التعادل الأخير أمام برايتون بنتيجة 2 /2 في الجولة الماضية، والذي كلف الفريق نقطتين ثمينتين ليصبح في المركز الرابع برصيد 17 نقطة، بفارق ثلاث نقاط خلف المتصدر توتنهام المتفوق بفارق الأهداف فقط على جاره أرسنال صاحب المركز الثاني.

على الجانب الأخر، يمر إيفرتون بمرحلة صعبة بعدما حقق الفوز مرتين فقط في الموسم الجاري، ويحتل المركز الخامس عشر في الترتيب، لكنه يتطلع للفوز على ليفربول، من أجل منح الفريق دفعة معنوية هائلة تساعده على التحسن.

وتتجه الأنظار مساء السبت إلى ديربي لندني مميز بين تشيلسي وضيفه أرسنال على ملعب "ستامفورد بريدج".

ويسعى أرسنال لاستكمال مسيرته الناجحة هذا الموسم، والتي كللها بتحقيق فوز هام للغاية في الجولة الماضية على حساب حامل اللقب مانشستر سيتي، كما أنه سيسعى لاستغلال تفوقه على منافسه في ملعبه في آخر ثلاث مواجهات بين الفريقين.

على الجانب الأخر، يسعى تشيلسي صاحب المركز الحادي عشر برصيد 11 نقطة، إلى تحقيق فوزه الثالث على التوالي هذا الموسم، حيث فاز في آخر مباراتين على فولهام وبيرنلي.

ولن تقل مواجهة مانشستر سيتي وضيفه برايتون السبت في أهميتها عن باقي المواجهات، حيث تحمل في طياتها رغبات متشابهة للفريقين.

ويسعى سيتي، حامل اللقب الدوري في آخر ثلاث مواسم، لاستعادة نغمة الانتصارات التي افتقدها في آخر جولتين بالمسابقة، حيث خسر أمام وولفرهامبتون وأرسنال على الترتيب، ليتراجع إلى المركز الثالث برصيد 18 نقطة.

على الجانب الأخر، يدخل برايتون المباراة بهدف تحقيق الفوز بعد أن تعادل في الجولة الماضية مع ليفربول، وقبلها كان قد خسر 1 /6 أمام أستون فيلا في مباراة لم يفرض فيها برايتون أسلوبه المميز الذي نال إعجاب الكثيرين.

وفي باقي مباريات الجولة، يلعب برينتفورد مع ضيفه بيرنلي، فيما يحل وولفرهامبتون ضيفا على بورنموث، ويستضيف نوتنجهام فورست فريق لوتون تاون، ويواجه نيوكاسل ضيفه كريستال بالاس فيما تختتم مباريات السبت بمواجهة بين شيفيلد يونايتد وضيفه مانشستر يونايتد.

ويتلقي أستون فيلا مع ضيفه ويستهام يوم الأحد، وتختتم مباريات الجولة بمواجهة بين فولهام ومضيفه توتنهام.