بايرن ميونخ يقرر الإبقاء على مزراوي بعد دعم فلسطين

قرر نادي بايرن ميونخ حامل لقب الدوري الألماني في المواسم الـ11 الماضية الإبقاء على مدافعه المغربي نصير مزراوي ضمن صفوف الفريق عقب منشوره المؤيد لفلسطين قبل نحو أسبوعين.

ولكن مزراوي لن يشارك مع النادي البافاري في الوقت الراهن نظرا لمعاناته من الإصابة.

وأوضح بايرن ميونخ في بيان اليوم الجمعة "نصير مزراوي أكد لنا بصدق أنه شخص محب للسلام ، يرفض الإرهاب والحرب ولم يتعمد مطلقا أن يتسبب في أي إزعاج من خلال منشوراته".

وبحسب بيان بايرن ميونخ، أكد مزراوي "أدين كل الإرهاب والمنظمات الإرهابية".

Stellungnahme des FC Bayern München zu Noussair Mazraoui. 🔗 https://t.co/XPQ4c2czdv — FC Bayern München (@FCBayern) October 20, 2023

وأكد بايرن ميونخ يوم الاثنين الماضي أنه سيتحدث مع مدافعه المغربي نصير مزراوي بشأن التعبير عن دعم فلسطين عبر حساباته على شبكات التواصل الاجتماعي.

وسيبقى نصير مزراوي ضمن قائمة بايرن ميونخ، لكنه سيغيب عن الملاعب بداعي تعرضه للإصابة.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عن بايرن ميونخ حامل لقب الدوري الألماني القول "بايرن تواصل على الفور مع نصير مزراوي عقب منشوره على شبكة إنستجرام يوم الأحد، اللاعب يتواجد حاليا في أفريقيا مع المنتخب المغربي، وبعد عودته، من المخطط عقد جلسة شخصية مفصلة مع إدارة النادي في ميونخ".

وأضاف "الجميع، بما في ذلك كافة الموظفين واللاعبين، يعرفون القيم التي يساندها بايرن، لقد أعربنا عن ذلك بشكل علني مباشرة عقب الهجوم الإرهابي على إسرائيل، نكترث بأصدقائنا في إسرائيل ونقف إلى جانبهم، وفي نفس الوقت نأمل أن يعم التعايش السلمي على الجميع في الشرق الأوسط".