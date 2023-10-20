نوير يعود للتدريبات الجماعية مع بايرن ميونخ

عاد مانويل نوير، حارس مرمى فريق بايرن ميونخ الألماني، للتدريبات الجماعية للمرة الأولى منذ تعرضه لإصابة أنهت موسمه في ديسمبر الماضي، ولكن سفين أورليش هو من سيتولى حراسة عرين الفريق أمام ماينز غدا السبت.

وقال توماس توخيل في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة :"عاد نوير للتدريبات. هذا خبر رائع. نحن فخورون به للغاية. اتفقنا معه بالأمس أن سفين أورليش هو من سيتولى حراسة مرمى الفريق أمام ماينز، وعلى الأرجح أمام جالطة سراي، لكي يحصل نوير على المزيد من الحصص التدريبية".

وتعرض نوير لكسر في الساق أثناء تواجده في عطلة في ديسمبر. وكانت آخر مباراة خاضها في الأول من ديسمبر الماضي أمام كوستاريكا في بطولة كأس العالم 2022 بقطر. بالنسبة لبايرن، كانت آخر مبارياته مع الفريق يوم 12 نوفمبر الماضي أمام شالكه.

ولم يوضح توخيل ما إذا كان نوير سيتواجد على مقاعد البدلاء أمام ماينز من عدمه.

💬 #Tuchel über Manuel #Neuer: "Wir haben gestern mit ihm gemeinsam entschieden, dass Sven Ulreich gegen Mainz und voraussichtlich in Istanbul im Tor stehen wird. Er hat herausragend gut trainiert. Trotz aller Euphorie gilt es, nichts zu überstürzen."#FCBayern #M05FCB pic.twitter.com/Mjo49cgKCS — FC Bayern München (@FCBayern) October 20, 2023

من جانبه، يفتقد بايرن لجهود نصير مزراوي، وسيرج نابري، ودايوت أوباميكانو، ورافاييل جيريرو، بينما تحوم الشكوك حول جوشوا كيمتش وليون جوريتسكا.

وكان كيميتش غادر معسكر المنتخب الألماني مبكرا بسبب إصابته بالإنفلونزا وتدرب للمرة الأولى أمس الخميس. وقال توخيل :"ستكون مشاركته صعبة".

وأضاف المدرب أن جورتيسكا أصيب بكدمة ومسألة مشاركته ستكون متعلقة بمدى قدرته على تحمل الألم.

في المقابل، يتوقع أن يشارك المدافع ماتيس دي ليخت بعد تعافيه من الإصابة.

ويحتل بايرن ميونخ المركز الثالث في جدول الترتيب، بفارق نقطتين خلف باير ليفركوزن المتصدر. ويحتل ماينز المركز الثاني من القاع ولم يحقق أي انتصار هذا الموسم حتى الآن.