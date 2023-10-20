الرئيس التركي: إسرائيل تستفز دول المنطقة

أفاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن إسرائيل تستفز دول المنطقة بدلاً من التراجع عن الأخطاء في غزة.

وطالب أردوغان إسرائيل بوقف هجماتها التي ترتقي إلى مستوى الإبادة الجماعية في غزة، وذلك في ظل استمرار القصف من قبل الاحتلال لليوم الرابع عشر.

وشدد أردوغان على ضرورة التحرك الدولي لتحقيق وقف إطلاق نار إنساني في غزة، مُجدداً مطالبته لحكومة إسرائيل بوقف العمليات التي تصل إلى حد التطهير العرقي.

وأكد أردوغان أنه يجب إنقاذ المنطقة من الوضع الذي تدعمه دول غربية ووسائل الإعلام، والذي وصفه بأنه جنون.

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