الهلال الأحمر الفلسطيني: إخلاء المستشفيات في قطاع غزة أمر مستحيل نظراً لتزايد أعداد المصابين والنازحين

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أنه تلقى إنذارات بضرورة إخلاء مستشفى القدس في غزة على وجه السرعة. وأشار المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، محمد فتياني، إلى أنهم قد يتعرضون لهجمات من قبل الاحتلال.

وأكد فتياني خلال مداخلته عبر الهاتف لقناة القاهرة الإخبارية المصرية، أنهم لن يتركوا مواقعهم، وسيستمرون في أداء واجباتهم الإنسانية وتقديم المساعدات الضرورية للفلسطينيين المحتاجين. وأضاف: "قررنا البقاء في مستشفياتنا لنؤدي عملنا الإنساني على الرغم من تحذيرات الاحتلال بضرورة الإخلاء الفوري".

وأشار إلى أن قطاع غزة يعاني من نقص في جميع مقومات الحياة واللوازم الطبية والوقود وسيارات الإسعاف والمواد الغذائية والمياه الصالحة للشرب، مع العلم أنه لا توجد مستشفيات ميدانية في غزة بسبب عدم توفر المعدات والمولدات الكهربائية المتنقلة.

وأضاف: "إخلاء المستشفيات في قطاع غزة أمر مستحيل نظراً لتزايد أعداد المصابين والنازحين".

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