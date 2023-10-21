الرئاسة الجزائرية تعلن إرسالها مساعدات إنسانية عاجلة إلى غزة

أعلنت الرئاسة الجزائرية في بيان اليوم السبت عن قرار إرسال مساعدات إنسانية عاجلة إلى غزة عبر مطار العريش في مصر.

تتضمن هذه المساعدات مواد غذائية وطبية وألبسة وخيم، وستتم إدخالها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح بوساطة جسر جوي يتكون من عدة طائرات تابعة للقوات الجوية للجيش الوطني الشعبي الجزائري.

وأوضح البيان أن هذه المساعدات تعبّر عن التزام الجزائر بالتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لعدوان مستمر في قطاع غزة، تحت وطأة حصار جائر.

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