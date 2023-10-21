جيش الاحتلال يعلن تكثيف ضرباته على قطاع غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء السبت عزمه تكثيف ضرباته على قطاع غزة استعداداً للمرحلة المقبلة من هجومه على القطاع الذي تسيطر عليه حركة حماس.

وصرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الجنرال دانييل هاغاري قائلاً: "علينا أن ندخل المرحلة التالية من الحرب في أفضل ظروف ممكنة (...) اعتباراً من اليوم سنكثف الضربات ونقلل (حجم) الخطر".

وأضاف: "سنكثف هجماتنا لتقليل المخاطر التي تتعرض لها قواتنا في المراحل المقبلة من الحرب... سنزيد الهجمات اعتباراً من اليوم". كما كرر دعوته لسكان غزة بالتوجه جنوباً لحماية سلامتهم.

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