شهيدان برصاص قوات الاحتلال بمدينة نابلس

استشهد فلسطينيان، مساء اليوم، برصاص قوات الاحتلال، في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.
وأفادت "الصحة الفلسطينية" باستشهاد فلسطينيين وإصابة 4 بجروح خلال اعتداءات واقتحامات لقوات الاحتلال على بلدة زواتا قرب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية؛ ليرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى 7 شهداء وعشرات الجرحى.
وفي قطاع غزة تواصلت الغارات الإسرائيلية العنيفة والقصف المدفعي على عدة مناطق في قطاع غزة موقعة عشرات الشهداء والجرحى وفق ما ذكرت "الصحة الفلسطينية".
استشهد فلسطينيان، مساء اليوم، برصاص قوات الاحتلال، في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.