سوريا: إسرائيل نفذت عمليات هجومية جوية للمرة الثالثة خلال أسبوع واحد

أعربت سوريا عن تحذيرها من استمرار الهجمات الإسرائيلية على أراضيها، مشيرة إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تصاعد العنف في المنطقة بشكل صعب السيطرة عليه. وأشارت وزارة الخارجية السورية إلى أن إسرائيل نفذت عمليات هجومية جوية للمرة الثالثة خلال أسبوع واحد، استهدفت مطاري دمشق وحلب الدوليين. تلك الهجمات تعد خرقاً للقانون الدولي والقانون الإنساني.

وأكدت الوزارة أن الهجوم أسفر عن مقتل عامل مدني في مطار دمشق وإصابة آخر، وتسبب في تلف المهابط في المطارين، مما أدى إلى تعليق الخدمة فيهما من جديد بعد إصلاحها من الهجوم السابق. ورأت سوريا في هذه الهجمات محاولات لإضعافها وتحويلها عن مواقفها المناصرة للشعب الفلسطيني وجهوده في تحرير أرضه، مؤكدة استمرارها في مساعي استعادة الجولان السوري المحتل.

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