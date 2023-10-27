5 أيام مقابل 100 محتجز.. مفاوضات للتهدئة في غزة بين حماس وإسرائيل

كشفت وسائل إعلام محلية مصرية، مساء اليوم الجمعة، إن هناك مفاوضات تهدئة بين دولة الاحتلال إسرائيل وحركة حماس داخل قطاع غزة المحاصر، بإشراف دولي وبرعاية مصرية قطرية.

وتجرى مفاوضات بوساطة مصرية قطرية حول المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس داخل قطاع غزة المحاصر.

وقالت مصادر إن إسرائيل عرضت وقف إطلاق النار مقابل إطلاق سراح كل المحتجزين، بينما طلبت حماس تهدئة لمدة 5 أيام مقابل أقل من 100 محتجز لديها وفصائل أخرى.

وكذلك، طلبت حماس الإفراج عن محتجزين فلسطينيين وتهدئة طويلة الأمد.

وشددت المصادر على أن هناك تقدمًا بالمفاوضات حول هدنة إنسانية في غزة لساعات، وربما لأيام.

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