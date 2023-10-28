الاتحاد الأوروبي يدعو إلى “هدنة في الأعمال الحربية” في قطاع غزة

دعا رئيس الدبلوماسية الأوروبية، جوزيب بوريل يوم السبت إلى "هدنة في الأعمال الحربية" في غزة للسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع بعد ليلة من القصف العنيف الإسرائيلي.

وأشار بوريل إلى أن غزة معزولة تماماً عن العالم وتتعرض لقصف متواصل، مما أدى إلى مقتل عدد كبير من المدنيين بما في ذلك الأطفال.

وأكد أن هذا يتعارض مع القانون الإنساني الدولي، وأضاف أن هناك حاجة ملحة إلى وقف الأعمال الحربية للسماح بوصول المساعدات الإنسانية.

وتأتي هذه الدعوة في ظل استمرار التصعيد في غزة، حيث تواصلت المعارك بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.

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