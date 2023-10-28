المملكة تشهد الخسوف الأخير لعام 2023.. كيف يحدث وكم مرة يقع

تشهد سماء المملكة العربية السعودية الليلة حدوث خسوف جزئي للقمر، وهو الخسوف الأخير في عام 2023، يمكن رؤية هذه الظاهرة في كافة أنحاء العالم العربي وبعض مناطق أخرى حول العالم.

وتشهد سماء المملكة، خسوف القمر الأخير في هذا العام، والذي سيستمر لمدة 4 ساعات و25 دقيقة، بينما يستغرق الخسوف الجزئي الأول حتى الخسوف الجزئي الثاني ساعة و17 دقيقة.

ويشاهد خسوف القمر الجزئي في السماء السعودية والعديد من مناطق العالم، حيث سيستمر لمدة ساعة و17 دقيقة تقريباً، يبدأ الخسوف في تمام الساعة 10:35 مساءً بتوقيت السعودية وينتهي في الساعة 11:52 مساءً.

وسيكون الخسوف جزئيا، ويغطي ظل الأرض 12.2% من سطح القمر، ويمكن رؤيته في المناطق التي يظهر فيها القمر عند حدوثه، بما في ذلك قارة أوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية والشمالية والقارة القطبية الجنوبية والشمالية.

وسيكون الخسوف مشاهدا في العديد من الدول حول العالم، بما في ذلك السعودية والخليج ومصر والعراق وتركيا، بالإضافة إلى دول أوروبا وإفريقيا وآسيا، ومع ذلك، قد لا يكون مرئيا في عدد قليل من الولايات الأمريكية.

ويحدث خسوف القمر الجزئي عندما تكون الأرض بين الشمس والقمر، وتكون هذه الظاهرة دليلاً على كروية الأرض، يمكن رؤية الخسوف بالعين المجردة دون الحاجة لأي معدات خاصة، ويمكن استخدام المنظار أو التلسكوب الصغير لرؤية تفاصيل أفضل.

ومن المتوقع إقامة صلاة الخسوف في المسجد الحرام بمكة المكرمة، وسيؤمها فيها الشيخ د. بندر بليلة.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الخسوف يأتي بعد حدوث كسوف الشمس في 14 أكتوبر الجاري.

وأشار الخبير في الأرصاد الجوية، د. خالد الزعاق، إلى أنه "يحدث حوالي 4 إلى 5 كسوفات للشمس وما بين 2 إلى 3 خسوفات للقمر سنويًا، ويعود هذا الحدث بشكل دوري كل 18 عامًا تقريبًا، ويحدث على مستوى الكرة الأرضية".

وتابع أنه "يتم ذلك لأن الأرض تدور حول الشمس بينما يدور القمر حول الأرض، ويُلاحظ أن مسار القمر مائل بمقدار 5 درجات على مسار الأرض، مما يجعلهما يتقاطعان في نقطتين يسميان العقدة الصاعدة والعقدة الهابطة. أيضًا، يتوجب أن يحدث كسوف الشمس عندما يقع القمر بين الشمس والأرض نهاية الشهر القمري، فيما يحدث خسوف القمر عندما تقع الأرض بين الشمس والقمر منتصف الشهر القمري".

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