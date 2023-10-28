الأخبار المحلية

هطول أمطار مصحوبة بزخات البرد على ضواحي محافظة حقل

28 أكتوبر 2023 · < 1 minutes
أمطار على منطقة الباحة
أمطار على منطقة الباحة

هطلت مساء اليوم أمطار من خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بزخات من البرد على مركز علقان التابع لمحافظة حقل شملت وادي ثرف، ومحطة البادية، والصدارة، والهضيب البيض، سالت على إثرها الأودية والشعاب، كما هطلت أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مركز أبو الحنشان سال على إثرها وادي مبرك.
جعلها الله سقيا خيرٍ وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاءَ البلاد.