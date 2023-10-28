هطول أمطار مصحوبة بزخات البرد على ضواحي محافظة حقل

هطلت مساء اليوم أمطار من خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بزخات من البرد على مركز علقان التابع لمحافظة حقل شملت وادي ثرف، ومحطة البادية، والصدارة، والهضيب البيض، سالت على إثرها الأودية والشعاب، كما هطلت أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مركز أبو الحنشان سال على إثرها وادي مبرك.

جعلها الله سقيا خيرٍ وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاءَ البلاد.