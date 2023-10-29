وزير الصحة: التأمين الوطني يقدم تغطية “بلا سقف محدد”.. وزيادة “الخاص” خمسة أضعاف النسبة الحالية.

أكد وزير الصحة فهد الجلاجل، اليوم الأحد، على أن التأمين الوطني ليس له سقف محدد ويتكامل مع التأمين الخاص والتعاوني.

وأضاف الجلاجل، في جلسة حوارية ضمن فعاليات ملتقى الصحة العالمي، الذي تستضيفه الرياض ولمدة 3 أيام، أن التأمين الخاص سيزود إلى 5 أضعاف خلال الفترة المقبلة بدعم من زيادة السكان وحاملو الإقامة المميزة وعدد السياح .

وأضوح وزير الصحة، أن الملتقى فرصة لتوفير المكان الأمثل للاستثار في الصحة، داعيًا إلى للاستثمار في الفرص الواعدة بالقطاع الصحي التي يصل إجماليها إلى 330 مليار ريال حتى عام 2030.

فيديو | وزير الصحة فهد الجلاجل: التأمين الوطني ليس له سقف محدد ويتكامل مع التأمين الخاص والتعاوني، والتأمين الخاص سيزود إلى 5 أضعاف خلال الفترة المقبلة بدعم من زيادة السكان وحاملو الإقامة المميزة وعدد السياح #ملتقى_الصحة_العالمي#الإخبارية pic.twitter.com/5Bn21l9zyQ — اقتصاد الإخبارية (@ekhbariya_eco) October 29, 2023

وتوقع وزير الصحة، ارتفاع حجم مساهمة القطاع الصحي في الناتج المحلي من 199 مليار ريال إلى 318 مليار ريال في عام 2030، مشيرًا إلى احتمالية أن تكون مساهمة القطاع الخاص منه 145 مليار ريال.

وأضاف أن ذلك يبرز الدور المحوري للشراكة مع القطاع الخاص في المرحلة القادمة.

ملتقى الصحة العالمي

تنطلق اليوم الأحد، فعاليات ملتقى الصحة العالمي والمعرض المصاحب له، برعاية معالي وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل, وذلك في واجهة روشن للمعارض والمؤتمرات (واجهة الرياض) سابقاً.

ويستمر ملتقى الصحة العالمي الذي يقام في الرياض لمدة 3 أيام من 29 - 31 أكتوبر الجاري، بمشاركة أكثر من 300 شركة عارضة من الشركات العالمية والإقليمية والمحلية من 29 دولة.