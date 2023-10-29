حشود غاضبة تقتحم مطار في داغستان احتجاجا على هبوط طائرة إسرائيلية.. وموسكو تتدخل

اقتحم عشرات المتظاهرين مساء الأحد مطار محج قلعة في عاصمة جمهورية داغستان الروسية ذات الغالبية المسلمة في القوقاز، بعد سريان أنباء عن هبوط طائرة آتية من ؤ، ما أدى لإغلاقه أمام حركة الملاحة الجوية.

أعلنت هيئة الطيران الروسية إغلاق مطار محج قلعة بعد اقتحامه من قبل مجهولين قاموا بالتسلل إلى ساحة المطار، وتم على إثر ذلك اتخاذ هذا القرار بصورة مؤقتة أمام رحلات الوصول والمغادرة.

وذكرت هيئة الطيران الروسية في بيان لها أن هذه التدابير تعتبر سارية إلى أن يعود الوضع في المطار إلى طبيعته.

من جهتها، حضرت وكالات إنفاذ القانون إلى الموقع، وتم إعادة توجيه الطائرات التي كان من المفترض أن تهبط في محج قلعة إلى مطارات بديلة.

هذا ويجري الحديث عن اقتحام مجموعة من المواطنين لمبنى المطار بعد ورود معلومات عن هبوط طائرة قادمة من تل أبيب وتقل مواطنين إسرائيليين.

وكانت السلطات في جمهورية داغستان قد حذّرت سابقا من حصول استفزازات تم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

إقرأ أيضًا:

فيصل بن فرحان يبحث مع وزيرة الخارجية الفرنسية تطورات التصعيد العسكري في غزة