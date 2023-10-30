إعصار “أوتيس” يدمر أجمل منتجعات المكسيك

أعلنت السلطات المكسيكية أن حصيلة ضحايا الإعصار الذي اجتاح منتجع أكابولكو السياحي في جنوب غرب البلاد، الأربعاء، ارتفعت إلى 48 قتيلًا و36 مفقودًا.

وقالت حاكمة ولاية غيريرو إيفلين سالغادو، حيث تقع المدينة المنكوبة، خلال محادثة عبر الفيديو مع الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، إن هذا "تقييم أولي".

Continuamos llevando agua a las colonias de la periferia de #Acapulco; hoy reforzamos con 21 pipas de 10 mil litros el programa emergente de reparto del vital líquido a través de @Capaseg_CS, llegando a lugares como Real Hacienda, Paso Limonero, La Vacacional, Tuncingo, El… pic.twitter.com/Dj81BIiBLG — Evelyn Salgado Pineda (@EvelynSalgadoP) October 29, 2023

وتعرّضت 80 % من الفنادق لأضرار في المنطقة التي تعتمد أساسًا على السياحة وهي من الأشهر في أمريكا اللاتينية مع كانكون، وبونتا ديل إيستي في أوروغواي.

وأكدت سالغادو أيضا على موقع إكس (تويتر سابقا): "نحرز تقدما في التوزيع الفعال للمساعدات الإنسانية".

Crazy footage from Hurricane Otis in Mexico… Sending prayers 🙏🙏🙏pic.twitter.com/7uK4XCtAWe — Elon Musk (Parody) (@ElonMuskAOC) October 28, 2023

وقالت الحكومة في بيان، السبت، إن الجيش والبحرية "أقاما جسرًا جويًا لتسريع توزيع المساعدة الإنسانية".

ووزعت آلاف الليترات من المياه العذبة على سكان أكابولكو البالغ عددهم نحو 790 ألفًا.

ويستخدم الجيش والبحرية أيضًا الجسر الجوي "انطلاقًا من أكابولكو باتجاه مكسيكو لنقل المرضى الذين يحتاجون إلى مساعدة طبية متخصصة".