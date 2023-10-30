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إعصار “أوتيس” يدمر أجمل منتجعات المكسيك

30 أكتوبر 2023 · < 1 minutes

أعلنت السلطات المكسيكية أن حصيلة ضحايا الإعصار الذي اجتاح منتجع أكابولكو السياحي في جنوب غرب البلاد، الأربعاء، ارتفعت إلى 48 قتيلًا و36 مفقودًا.

وقالت حاكمة ولاية غيريرو إيفلين سالغادو، حيث تقع المدينة المنكوبة، خلال محادثة عبر الفيديو مع الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، إن هذا "تقييم أولي".

وتعرّضت 80 % من الفنادق لأضرار في المنطقة التي تعتمد أساسًا على السياحة وهي من الأشهر في أمريكا اللاتينية مع كانكون، وبونتا ديل إيستي في أوروغواي.

وأكدت سالغادو أيضا على موقع إكس (تويتر سابقا): "نحرز تقدما في التوزيع الفعال للمساعدات الإنسانية".

وقالت الحكومة في بيان، السبت، إن الجيش والبحرية "أقاما جسرًا جويًا لتسريع توزيع المساعدة الإنسانية".

ووزعت آلاف الليترات من المياه العذبة على سكان أكابولكو البالغ عددهم نحو 790 ألفًا.

ويستخدم الجيش والبحرية أيضًا الجسر الجوي "انطلاقًا من أكابولكو باتجاه مكسيكو لنقل المرضى الذين يحتاجون إلى مساعدة طبية متخصصة".