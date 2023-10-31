وزير الخارجية ونظيره الروسي يؤكدان أهمية وقف إطلاق النار في غزة بشكل فوري

تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً، من وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرجي لافروف.

وذكر بيان لوزارة الخارجية اليوم، أن الأمير فيصل بن فرحان، عبّر خلال الاتصال، عن تثمينه لتأييد روسيا قرار الأمم المتحدة الصادر يوم الجمعة بتاريخ (27 أكتوبر 2023م)، الذي يهدف إلى وقفٍ فوري لإطلاق النار، وإقامة هدنة إنسانية عاجلة في قطاع غزة المحاصر.

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وبحث الوزيران، آخر التطورات الخطيرة في قطاع غزة ومحيطها، بالإضافة إلى مناقشة أهمية أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره لتحقيق وقف إطلاق النار بشكل فوري بما يحقق الحماية الكاملة للمدنيين، وإيجاد حلٍ عادل وشامل للقضية الفلسطينية بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق.