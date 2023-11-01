جامعة الطائف تعلن تحويل الدراسة المسائية اليوم عبر منصة “البلاك بورد”

أعلنت جامعة الطائف تحويل فترة الدراسة المسائية، اليوم الأربعاء، عن بُعد عبر منصَّة "البلاك بورد"، وذلك في مقر الجامعة بالحوية والفروع الأخرى كافة، ذلك يأتي بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة طلبة الجامعة وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية.

وقالت جامعة الطائف عبر حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقًا) إن دوام الموظفين يستمر عن بُعد حسب الأنظمة واللوائح المعمول بها.