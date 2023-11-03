الأرصاد: أمطار يصاحبها رياح شديدة على منطقة جازان

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار متوسطة على منطقة جازان مصحوبة برياح شديدة، وصواعق رعدية، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط للبرد، وجريان السيول.

إقرأ أيضًا: الأرصاد: أمطار غزيرة يصاحبها رياح شديدة على منطقة عسير

وأشار المركز في بيانه، أن الحالة تشمل محافظات الحرث، والريث، والداير بني مالك، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، إضافة للمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبين المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.

إقرأ أيضًا:

“الأرصاد” يتوقع هطول الأمطار الرعدية على أجزاء من المملكة