الشباب يخطط للاستئناف ضد قرار خصم نقاط سيداته أمام النصر

يخطط الشباب لرفع طلب استئناف ضد قرار لجنة الانضباط الصادر، بعد مواجهة الفريق ضد النصر ضمن الدوري السعودي للسيدات.

وكانت لجنة الانضباط أعلنت قبول احتجاج نادي النصر ضد مشاركة اللاعبة البندري مبارك، وعدم تنفيذها للعقوبة بعد حصولها على البطاقة الحمراء في آخر مباراة في الموسم الماضي.

ويجهز الشباب لاستئناف القرار وسيتم تقديمه خلال الأيام المقبلة وفقا لما كشفته صحيفة "الشرق الأوسط".

وتضمن قرار لجنة الانضباط اعتبار الشباب خاسرا بنتيجة 3-0 لصالح النصر، بعد أن كانت النتيجة لصالح الشباب بهدفين نظيفين، ليتم إلغائها.

كما تقرر إيقاف نادين الدرباس مديرة الفريق في نادي الشباب للسيدات شهرين، وإلزام النادي بدفع غرامة مالية قدرها 12 ألف و500 ريال.

وبهذا القرار، يقفز النصر إلى صدارة الترتيب رافعا رصيده إلى ست نقاط بعد فوزه في أول جولتين للمسابقة، فيما تراجع الشباب إلى المركز الرابع وفي جبعته 3 نقاط.

وتعد هذه النسخة هي الثانية من الدوري السعودي الممتاز للسيدات، مع العلم أن النصر فاز بالنسخة الماضية للبطولة.

يذكر أن البندري مبارك كانت ضمن صفوف فريق اليمامة قبل انتقالها إلى الشباب، وهي أول لاعبة سعودية تسجل هدفاً في تاريخ منتخب السعودية لكرة القدم النسائي، وكان في مرمى منتخب سيشل.