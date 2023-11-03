انطلاق مسابقة “كنز موسم الرياض”.. والجائزة الكبرى مليون دولار

أعلن موسم الرياض 2023 عن إطلاق مسابقته "كنز موسم الرياض" في السابع من نوفمبر الحالي، بجائزة رئيسية تصل إلى مليون دولار، بالإضافة إلى جوائز أسبوعية تصل قيمتها الإجمالية إلى 600 ألف دولار، ما يعادل 6 ملايين ريال سعودي.

وسيكون بإمكان المشاركين من جميع أنحاء العالم الاشتراك في البحث عن الكنز.

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تتضمن المسابقة، التي تعد واحدة من أبرز فعاليات موسم الرياض في نسخته الرابعة، عدة مراحل تشمل البحث عن الأدلة، وحل الألغاز، واختبار المعلومات.

ومن المقرر أن تكون 8 من هذه المراحل متاحة على تطبيق يمكن تحميله على الهواتف الذكية لجميع المشاركين.

وتحت شعار "Big Time"، يُحتفى بالموسم الرابع من موسم الرياض بمجموعة من الفعاليات الترفيهية والتجارب العالمية.

ويجذب الحدث زوارًا من جميع أنحاء العالم إلى العاصمة الرياض خلال أشهر الشتاء من كل عام، ليختبروا آلاف الحفلات الموسيقية والمعارض والفعاليات الفريدة الأخرى التي يشارك فيها نخبة من المشاهير والعلامات التجارية البارزة.

ويمكن حجز تذاكر فعاليات وتجارب المنطقة عبر تطبيق "وي بوك" من خلال الرابط: http://onelink.to/wbkapp.