فهد المولد أساسيًا مع الشباب ضد الاتحاد

يدخل فهد المولد، نجم الشباب المخضرم، ضمن التشكيل الأساسي لفريقه في مباراة الاتحاد التي تقام بعد قليل من مساء اليوم الجمعة في دوري روشن للمحترفين.

ويستقبل الشباب نظيره الاتحاد على ستاد الملك فهد الدولي ضمن الجولة

من المسابقة.

وسيواجه المولد الاتحاد بعد أن لعب ضمن صفوفه خلال الفترة من 2011 حتى 2022، وهي فترة تخللتها إعارة إلى ليفانتي، وعقوبتي إيقاف.

وانضم المولد إلى الشباب في أغسطس 2022.

ويحتل الشباب المركز الـ11 في جدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة، بينما يأتي الاتحاد في المركز السادس برصيد 21 نقطة.

تشكيل الشباب لمباراة الاتحاد

حراسة المرمى: كيم سيونج جيو.

خط الدفاع: فواز الصقور، نادر الشراري، رومان سايس، حمد اليامي.

خط الوسط: جوستافو كويلار، حسين القحطاني، إيفر بانيجا.

خط الهجوم: فهد المولد، يانيك كاراسكو، كارلوس جونيور.