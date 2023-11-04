غوتيريش: أشعر بالرعب من الضربة الإسرائيلية على موكب سيارات إسعاف في غزة

عبّر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، السبت، عن شعوره بالرعب، جراء الضربة التي شنّها الجيش الإسرائيلي على موكب لسيارات الإسعاف في غزة، الجمعة.

وقال غوتيريش في بيان: "أشعر بالرعب جرّاء الهجوم الذي أفيد به في غزة ضد موكب لسيارات الإسعاف خارج مستشفى الشفاء".

وأضاف: "صور الجثث المتناثرة في الشارع أمام المستشفى مُفجعة".

وأدى القصف الذي استهدف، الجمعة، سيارة إسعاف أمام مستشفى الشفاء، إلى مقتل 15 شخصا وإصابة 60 آخرين، حسب وزارة الصحة في غزة، التي قالت إن السيارة "كانت جزءا من قافلة تقل عددا من الجرحى في طريقهم لتلقي العلاج بمصر".

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على أنه "لم ينسَ الهجمات الإرهابية التي ارتكبتها حماس في إسرائيل".

وتابع: "منذ شهر تقريبا والمدنيون في غزة، بمن فيهم الأطفال والنساء، محاصرون ومحرومون من المساعدات ويُقتَلون ويُقصفون.. هذا يجب أن يتوقف".

ووصف غوتيريش الوضع الإنساني في غزة بأنه "مروّع"، محذرا من عدم وجود ما يكفي من الغذاء والماء والدواء، في حين أن الوقود اللازم لتشغيل المستشفيات ومحطات المياه ينفد.

وتابع غوتيريش أن ملاجئ الأمم المتحدة في غزة "تعمل بنحو 4 أضعاف طاقتها الاستيعابية وتتعرض للقصف".

وقال: "المشارح تفيض والمتاجر فارغة وحال الصرف الصحي مزرية. ونشهد زيادة في انتشار الأمراض والتهابات الجهاز التنفسي، خصوصا بين الأطفال. ثمة شعب بكامله مصاب بصدمة. ولا يوجد مكان آمن".

وحض الأمين العام للأمم المتحدة مجددًا على وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس.

ودعا غوتيريش مجددًا جميع الأطراف إلى "احترام القانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين".

وختم: "يجب على كل من لديهم نفوذ أن يمارسوه لضمان احترام قواعد الحرب، وإنهاء المعاناة وتجنب امتداد النزاع الذي يمكن أن يجتاح المنطقة بأسرها"، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.