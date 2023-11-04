نصائح من الصحة للحماية من نوبات الربو أثناء هطول الأمطار

تعد الأمطار من مهيجات نوبات الربو؛ لذلك يجب الحرص على استخدام البخاخ الإسعافي بالطريقة الصحيحة، كما أن التعرض لهطول الأمطار الشديد يزيد من خطر دخول االمستشفى بسبب الربو بنسبة 11%.

ونشرت وزارة الصحة السعودية، عبر حسابها على منصة "إكس"، نصائح للحفاظ على سلامة الشخص من نوبات الأمطار أثناء هطول الأمطار ومنها:

البقاء في المنزل وعدم الخروج وفي حال الضرورة وارتداء الكمامة

استخدم البخاخ الوقائي وفق للخطة العلاجية الموصوفة من قبل الطبيب

تأكد من توفر بخاغ الربو وحمله معك دائما

تابع توقعات الطقس باستمرار