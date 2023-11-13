إحباط 4 محاولات تهريب مخدرات والقبض على مخالفين لنظام البيئة

نجحت شرطة محافظة طبرجل بمنطقة الجوف، في القبض على عدد من المواطنين المخالفين لنظام البيئة، بحوزتهما حطب محلي معروض للبيع، حيث تم تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

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وفي سياق متصل، تمكنت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع سقام بمنطقة نجران، من القبض على مخالف من الجنسية اليمنية، لمحاولته تهريب 10 كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر.

كما نجحت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، في إلقاء القبض على مخالف من الجنسية الإثيوبية في محافظة صبيا بمنطقة جازان لترويجه أكثر من 3 آلاف قرض مخدر خاضع لتنظيم التداول الطبي.

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وأوضحت المديرية أنه جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وتسليمه والمضبوطات لجهة الاختصاص.

هذا وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و999 في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات 995، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]

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