مذكرة للخارجية الأمريكية تهاجم بايدن وتتهمه بنشر معلومات مضللة حول حرب غزة

اتهمت مذكرة موقعة من 100 من العاملين بوزارة الخارجية الأمريكية ووكالة التنمية الدولية الرئيس الأمريكي جو بايدن بنشر معلومات "مضللة" حول الحرب بين إسرائيل وحماس.

وتضمنت المذكرة وقائع تثبت ارتكاب إسرائيل لجرائم حرب في قطاع غزة المحاصر من 36 يوما تحت القصف.

موقع "أكسيوس" أكد أن المذكرة تضمنت طلبا بالسعي لإطلاق سراح المحتجزين لدى حماس ولدى الاحتلال أيضا، مشيرة إلى آلاف الفلسطينيين المحتجزين في إسرائيل دون تهم.

وقال إن مذكرة الخارجية الأمريكية تؤكد أن الولايات المتحدة ضاعفت المساعدات العسكرية لإسرائيل دون خطوط حمراء واضحة أو قابلة للتنفيذ.

وأضاف أن مذكرة الخارجية الأمريكية تنتقد إدارة بايدن بسبب التشكيك في عدد الوفيات في غزة.