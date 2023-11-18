راموس يكشف.. لماذا رفض التوقيع على قميص ريال مدريد؟ (فيديو)

أثار النجم الإسباني المخضرم سيرجيو راموس مدافع إشبيلية جدلا واسعا بعدما رفض التوقيع على قميص ناديه السابق ريال مدريد.

وظهر راموس في مقطع فيديو متداول عبر الإنترنت وهو يضع قميص ريال مدريد جانبًا حتى لا يوقع عليه، بينما وقع للجماهير على قميص إشبيلية وقميص ناديه السابق باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأثارت تلك الواقعة غضب عدد من مشجعي الفريق الملكي، خاصةً أنه حمل شارة قيادة ريال مدريد لسنوات طويلة وتُوج معه بالعديد من الألقاب.

لكن راموس خرج ليوضح تفاصيل الواقعة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا)، ليعيد نشر الفيديو ويعلق قائلا: "قبل تلك اللحظة كنت قد وقعت بالفعل على حوالي 6 قمصان لريال مدريد".

Antes de ese momento ya le había firmado unas 6 camisetas del @realmadrid.

Y luego es gente que las subasta o vende en Internet… https://t.co/viiEsZu0r5 — Sergio Ramos (@SergioRamos) November 18, 2023

وأضاف: "هناك أشخاص يبيعونها بالمزاد العلني أو عبر الإنترنت".

راموس يملك تاريخا طويلا مع ريال مدريد بعد اللعب له لمدة 16 عاما خلال الفترة من 2005 حتى 2021.

ورحل راموس (37 عاما) مجانا عن ريال مدريد لينتقل إلى باريس سان جيرمان قبل عامين، ثم انتقل الصيف الماضي إلى النادي الذي نشأ فيه إشبيلية.