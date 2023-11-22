والد لوكاكو: تمنيت انتقاله للهلال وليس روما

اعترف والد البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم روما بأنه كان يأمل أن ينتقل نجله إلى صفوف الهلال بدلا من الذئاب.

وكان روميلو لوكاكو رحل عن إنتر ميلان بعد انتهاء إعارته مع النادي الإيطالي، ورفض عرضا مغريا من الهلال وفقا للتقارير، لينضم إلى روما على سبيل الإعارة من تشيلسي.

وقال والده روجر لوكاكو في مقابلة مع صحيفة "La Derniere Heure": "لقد اتخذ القرار الصحيح بالذهاب إلى روما، لكنني كنت سأختار السعودية، كان يجب أن يذهب إلى الهلال".

وأضاف: "كم كان سيكسب هناك، 45 مليون يورو سنويًا؟ كان عليه أن يتحدث مع (مدرب بلجيكا) تيديسكو لمعرفة ما إذا كان بإمكانه الاحتفاظ بمكانه في الفريق، لكن كريستيانو رونالدو فعل ذلك".

وواصل: "روميلو لديه طفلان، وهو يبلغ من العمر 30 عامًا بالفعل، وفي مرحلة معينة عليه أن يفكر في نفسه، لكنه أراد البقاء في أوروبا".

وأنهى والد لوكاكو تصريحاته قائلا بأنه نجله هو أفضل رأس حَربة صريح في العالم خلال الوقت الحالي، مشيرا إلى أنه كان "غير محظوظ" في خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا مع إنتر ميلان أمام مانشستر سيتي الإنجليزي في نهاية الموسم الماضي.