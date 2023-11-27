أخبار الرياضة

أمير الرياض: حفل افتتاح دورة الألعاب السعودية ينم عن طموح ورؤية نحو المنافسات العالمية

28 نوفمبر 2023 · < 1 minutes

أعرب أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر، عن سعادته بنجاح حفل افتتاح دورة الألعاب السعودية 2023.

إقرأ أيضًا: افتتاح مبهر لدورة الألعاب السعودية بنسختها الثانية

وقال أمير الرياض خلال تصريحات لفضائية "الإخبارية"، إن حفل افتتاح دورة الألعاب السعودية المقام على استاد الملك فهد الدولي كان رائعًا ومشرفًا وينم عن طموح ورؤية واضحة نحو المنافسات العالمية.

وتحتضن الرياض النسخة الثانية من دورة الألعاب السعودية 2023، خلال الفترة من 25 نوفمبر وحتى 10 ديسمبر المقبل 2023.

وتشهد منافسات الدورة 53 رياضة فردية وجماعية، تتضمن 6 ألعاب خصصت للرياضات البارالمبية، و4 رياضات استعراضية، و12 رياضة في بطولة الألعاب السعودية للشباب

إقرأ أيضًا:

شعلة دورة الألعاب السعودية 2023 تصل إلى محافظ الدرعية