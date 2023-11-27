أمير الرياض: حفل افتتاح دورة الألعاب السعودية ينم عن طموح ورؤية نحو المنافسات العالمية

أعرب أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر، عن سعادته بنجاح حفل افتتاح دورة الألعاب السعودية 2023.

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وقال أمير الرياض خلال تصريحات لفضائية "الإخبارية"، إن حفل افتتاح دورة الألعاب السعودية المقام على استاد الملك فهد الدولي كان رائعًا ومشرفًا وينم عن طموح ورؤية واضحة نحو المنافسات العالمية.

فيديو | أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر: حفل افتتاح #دورة_الألعاب_السعودية2023 ينم عن طموح ورؤية واضحة نحو المنافسات العالمية#الإخبارية pic.twitter.com/5cTIw5XSuk — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 27, 2023

وتحتضن الرياض النسخة الثانية من دورة الألعاب السعودية 2023، خلال الفترة من 25 نوفمبر وحتى 10 ديسمبر المقبل 2023.

وتشهد منافسات الدورة 53 رياضة فردية وجماعية، تتضمن 6 ألعاب خصصت للرياضات البارالمبية، و4 رياضات استعراضية، و12 رياضة في بطولة الألعاب السعودية للشباب

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