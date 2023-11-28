يوم إعلان الفائز.. “إكسبو 2030” الطريق إلى الرياض

تسعى السعودية لتنظيم معرض إكسبو الدولي 2030، ورفعت شعار "معاً نستشرف المستقبل" استعدادًا للفوز بتنظيم "الرياض إكسبو 2030"، المقرر إقامته على مساحة 6 ملايين متر مربع، على بعد دقائق من مطار الملك خالد الدولي.

وتتنافس السعودية مع إيطاليا وكوريا الجنوبية، على استضافة معرض "إكسبو الدولي 2030"، وتتجه أنظار العالم نحو ضاحية إيسي ليه مولينو، غرب العاصمة الفرنسية باريس، حيث يستعد الإعلان عن اسم الدولة الفائزة باستضافة المعرض.

التصويت النهائي

وتعقد الجمعية العامة لـ"المكتب الدولي للمعارض" اليوم الثلاثاء، في مقر المؤتمرات اجتماعها الأخير في دورته الـ173، للتصويت النهائي على اختيار المدينة المستضيفة للحدث العالمي، المقرر إقامته في 2030.

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وخلال اليوم، ستتاح الفرصة لوفود الدول المتنافسة على استضافة المعرض الدولي لعام 2030، أن تعرض للمرة الأخيرة أمام الجمعية العامة، مشروعها وطموحاتها وتفاصيل خطتها والفائدة المرجوة منها، وكل ما يفضلها على المتنافسين الآخرين.

وبعد انتهاء العرض الأخير، سيتم اختيار الدولة الفائزة من خلال الاقتراع الإلكتروني للدول الأعضاء الـ180 وفق مبدأ صوت واحد لكل بلد.

مصادفات معرض أكسبو 2030

وتتزامن الفرصة حال تحققها مع عام تحقيق الرؤية 2030، وتحول البلاد إلى أعظم قصة نجاح في القرن الـ 21.

ويصادف الموعد المقترح لمعرض إكسبو الذي تتنافس عليه السعودية، الأول من أكتوبر من 2030 وحتى نهاية مارس 2031، وهي الفترة التي ستتزامن، مع فترة عيد الميلاد، ورأس السنة الصينية، وشهر رمضان المبارك، إضافة إلى الذكرى المئوية، لتأسيس المكتب الدولي للمعارض.

40 مليون زائر ومليار زيارة افتراضية

على الموقع الإكتروني "الرياض إكسبو 2030" يستهدف المعرض جذب 40 مليون زائر، فضلاً عن مليار زيارة عبر الموقع الافتراضي، وستكون المرة الأول من نوعها للمعرض في عالم الميتافيرس.

ويتوقع الموقع الإلكتروني للمعرض، أن ينضم أكثر من 226 مشاركًا بما في ذلك الدول والمنظمات الدولية إلى جانب الشركات والمنظمات غير الحكومية والجامعات ورجال الأعمال والفنانين والمبتكرين.

نسخة استثنائية

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قال في كلمة افتتاحية خلال القمة السعودية الإفريقية التي عقدت في الرياض في 10 نوفمبر الجاري، إن السعودية تهدف إلى استضافة معرض إكسبو 2030 في الرياض لتقديم نسخة استثنائية غير مسبوقة في تاريخ هذا المعرض تسهم في استشراف مستقبل أفضل للبشرية.

وأضاف ولي العهد، أن السعودية تتطلع إلى مشاركة الدول الإفريقية لإبراز الدور المهم لإفريقيا وما تتمتع به من موارد بشرية وطبيعية وفرص نمو وإمكانيات مستقبلية.

حفل ختامي

وأقامت الهيئة الملكية لمدينة الرياض الجهة المسؤولة عن ملف المملكة لاستضافة معرض إكسبو 2030، في 6 نوفمبر الجاري في باريس، حفلًا ختاميًا لحملة ملف الرياض إكسبو 2030، بحضور دولي بارز وبحضور ممثلي الدول الأعضاء في المكتب الدولي للمعارض BIE -المنظمة المسؤولة عن معرض إكسبو-، وكبار المسؤولين الفرنسيين وأعضاء الدول في عددٍ من المنظمات الدولية الكبرى، وممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدة في فرنسا.

واستعرضت اللجنة خلال الحفل استعدادات الرياض لاحتضان العالم في إكسبو 2030، والتأكيد على مدى جاهزيتها لاستضافة هذا الحدث الدولي، ووفائها بما تضمنه الملف من التزامات للدول المشاركة وتوفير كل الممكنات لإقامة نسخة استثنائية وتحقيق الموضوع الرئيس لمعرض الرياض إكسبو 2030.

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