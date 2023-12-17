خاص.. الاتحاد يستقر على إقالة مدربه ومفاوضات مع زيدان

استقر مسئولو نادي الاتحاد على رحيل مارسيلو جاياردو المدير الفني للفريق وذلك بعد النتائج السلبية في الفترة الماضية.

وجاء الخروج من كأس العالم للأندية ليجعل إدارة الاتحاد تبدأ البحث عن مدرب جديد لقيادة الفريق في الفترة المقبلة وسط الرغبة بتواجد اسم عالمي وقادر على تحقيق الانتصارات.

وجدد مسئولو الاتحاد المفاوضات مع الفرنسي زين الدين زيدان لقيادة الفريق في الفترة المقبلة.

ويتمسك مسئولو الاتحاد بتواجد اسم عالمي وكبير بعد التغييرات على المستوى الفني منذ بداية الموسم.

ووصف مارسيلو جاياردو مدرب الاتحاد خسارة فريقه أمام الأهلي بالهزيمة المؤلمة.

وقال جاياردو : "هزيمة مؤلمة ولكن نحن متأهبون للتعايش مع الحالتين الفوز والخسارة، هذه كرة القدم. أتفهم إحباط الجميع، أنا محبط أيضا، علينا أن ننظر إلى الأمام".

وأضاف "لعبنا أمام فريق سريع جدا وضعنا أمام الكثير من التحديات على سبيل الأداء البدني. الهدف الثاني للأهلي كان محبط جدا، وكان علينا تسجيل هدفين، ولم نكن في وضعية تمكننا من اتخاذ قرار سريع".

وتابع "لم نتمكن من صنع الفرص وتسجيل الأهداف، كانت لدينا ركلة جزاء لم يسجلها كريم بنزيمة وهذا صعب علينا الأمور من الناحية البدنية".

وأتم "حاولت في الوقت القصير أن أمنح اللاعبين الفكرة بشأن أسلوب اللعب الذي أحبه. سأعمل للمستقبل لترتيب هيكلة جيدة تساهم في تماسك الفريق، ليكون لدينا استمرارية ونشاهد فريق الاتحاد بذات المستوى كما ظهر قبل عدة أيام أمام أوكلاند".