سطو مسلح على منزل لاعب باريس سان جيرمان.. وسرقة مجوهرات

كشفت بعض التقارير الصحفية عن تعرض منزل أحد لاعبي فريق باريس سان جيرمان للسطو.

ووفقا لصحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، فقد تعرض ألكسندر لوتيليه، حارس باريس سان جيرمان، البالغ 33 عاما، لهجوم عنيف داخل منزله، من قبل 4 لصوص.

واقتحم اللصوص المنزل أثناء تواجد الحارس مع زوجته وابنيهما البالغين من العمر 2 و6 سنوات

وتعرضت زوجة لوتيليه للكمة عنيفة في وجهها أثناء حملها طفلها البالغ عامين، بالإضافة إلى تهديد حياتها بالقتل، لكن لم يتعرض أي من الطفلين لأذى.

وانتهى الحادث بسرقة مبلغ كبير من المال وعدة مجوهرات، لكن لم يتم الكشف عن إجمالي قيمة المسروقات.

ونجحت الشرطة في اعتقال 3 من أصل 4 مشتبه بهم، حيث كان اثنان منهما قاصرين، ونجح أحد اللصوص في الهروب وأصيب أحد رجال الشرطة أثناء مطاردة واعتقال الجناة.

وقعت الحادثة حوالي الساعة الثانية صباحا، عندما انطلق جهاز الإنذار الخاص بالمنزل، وتم العثور على سكين في موقع الحادث.