الاتفاق يطلب استعارة نجم الهلال.. والزعيم يرد

طلب نادي الاتفاق الحصول على خدمات عبد الإله المالكي لاعب الهلال على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

وكشفت بعض التقارير عن تفاصيل رد الهلال على طلب إدارة الاتفاق حيث قوبل الأمر بالرفض من جانب مسئولي الزعيم الذين تمسكوا ببقاء كل لاعبي الفريق لحين إشعار آخر.

ودخل الاتفاق في مفاوضات رسمية مع مسئولي الهلال لكن الرد جاء بالرفض في النهاية واستمرار المالكي مع الفريق.

وجاءت مفاوضات الاتفاق لضم المالكي بناء على طلب ستيفين جيرارد المدير الفني للاتفاق والذي أشاد بمستوى اللاعب وظهر متحمسا للحصول على خدماته.